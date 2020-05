Anche domani solo bancarelle alimentari al mercato di Vimercate. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale. Ancora da stabilire le modalità per la prossima settimana.

Solo bancarelle alimentari al mercato di Vimercate

Anche domani, venerdì 22 maggio, al mercato di Vimercate ci saranno solo le bancarelle di alimentari. La decisione è stata presa in queste ore dall’Amministrazione comunale. Alla base della scelta diverse difficoltà dovute soprattutto all’ubicazione del mercato. Nella modalità provvisoria in cui è stata disposta la collocazione delle bancarelle – ricordiamo che attualmente l’area mercatale è divisa tra le vie De Castillia (area tradizionale di mercato) e piazza Martiri Vimercatesi – diventa particolarmente complicato gestire un maggior numero di utenti e la distanza di sicurezza tra loro.

Proprio per questo, almeno per questa settimana, il mercato sarà ancora in versione “ridotta”. Nei prossimi giorni verranno fatte ulteriori valutazioni per quello della prossima settimana.

