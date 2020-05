Mascherine e distanziamento: ecco come ha riaperto il mercato a Vimercate FOTO VIDEO

Con tutte le precauzioni del caso sono tornate in piazza questa mattina, venerdì 9 maggio 2020, le bancarelle degli ambulanti del mercato di Vimercate.

Riapre il mercato a Vimercate

Come già annunciato l’area mercatale, in base alle disposizioni comunali, è stata suddivisa in due zone ben distinte per tenere ben distanziate le bancarelle che sono circa 40. I banchi alimentari sono divisi tra le vie De Castillia (area tradizionale di mercato) e piazza Martiri Vimercatesi.

In entrambe le zone è stato creato un unico punto di accesso e di uscita presidiati dalla Protezione Civile e dagli agenti della Polizia locale. L’accesso è consentito fino al doppio di utenti rispetto ai banchi presenti, quindi in totale 80 persone.

Sopralluogo del sindaco

Il sindaco Francesco Sartini ha voluto personalmente fare un sopralluogo al mercato, assieme al coordinatore degli ambulanti Antonio Colombo, al Comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi, e al Vice Comandante Ermes Perera.

Tutti si sono detti soddisfatti di come sta procedendo la mattinata. I cittadini rispettano le regole del distanziamento e tutto si sta svolgendo in maniera ordinata.

Le vie chiuse al traffico

Per gestire al meglio la presenza dei cittadini, che possono recarsi in entrambi le zone per effettuare gli acquisti, la via Ronchi è chiusa al traffico tra via Rota e il semaforo di via Cremagnani mentre l’area di attesa per l’ingresso in via De Castillia è tra la stessa via all’incrocio con via Ponti.

Chiuse al traffico veicolare e pedonale le vie Dante e M.Grappa, fatta eccezione per le persone residenti.

