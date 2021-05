Anche la Cgil in piazza per il Ddl Zan. L’appuntamento è per domenica 16 maggio a partire dalle 15 in piazza Trento e Trieste a Monza.

Anche la Cgil di Monza e Brianza si mobilita in sostegno del Ddl Zan. E aderisce alla manifestazione di domenica 16 maggio in piazza Trento Trieste promossa dalla rete Brianza Pride con l’associazione di promozione sociale Brianza Oltre l’Arcobaleno. Lo comunica Elena Farina (nella foto) della segreteria della Camera del Lavoro di Monza e della Brianza.

“Anche il mondo del lavoro ha bisogno di questa legge – ha fatto sapere la Cgil –. Le discriminazioni riguardano tutti: ecco perché la Cgil chiede la calendarizzazione della proposta di legge di contrasto all’omolesbobitransfobia”.

“Chiediamo giustizia per tutti i casi di aggressione a sfondo misogino e omotransbifobico che hanno macchiato il nostro territorio, e per tutti quegli episodi ancora taciuti e rimasti lontani dalle pagine della cronaca, complice la mentalità ancora bigotta e chiusa della nostra provincia”, hanno scritto in un comunicato congiunto le realtà associative in rete.

“É tempo di una buona legge che contrasti l’odio contro le persone diversamente abili, le donne e le persone lgbtqiap+”.

Un presidio nel rispetto delle norme anti Covid

Appuntamento in piazza, dunque, domenica 16 maggio alle ore 15. Il presidio si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid. La Cgil Monza e Brianza aderisce all’iniziativa e invita alla partecipazione.