Anche Mezzago ha il suo portale virtuale

Anche Mezzago ora ha il suo portale virtuale. L’Amministrazione comunale vicina ai cittadini in questo periodo di quarantena dovuta all’emergenza coronavirus.

Tanti contenuti disponibile

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Rivabeni ha deciso di creare una piattaforma virtuale ricca di contenuti, usufruibili gratuitamente dalla cittadinanza. I mezzaghesi, alle prese con l’emergenza legata al coronavirus, troveranno online una serie di idee e di proposte per passare il proprio tempo in questi giorni di quarantena forzata. Arte, musica, film, libri, cucina sono solo alcune delle sezioni proposte dal portale, utilizzabile sia da soli che con la propria famiglia. Un’idea che prende spunto da quanto fatto dai Comuni limitrofi, in particolare da Ornago, che diversi giorni per primo aveva lanciato questa proposta. L’idea al momento sembra molto apprezzata, con tanti mezzaghesi che nel fine settimana hanno deciso di “affidarsi” al nuovo portale creato dall’Amministrazione per “riempire” le loro giornate.

E’ possibile accedere al portale attraverso il link: https://restaacasa.comunemezzago.com/

