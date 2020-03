Prosegue l’aumento dei contagi da Coronavirus anche nella provincia di Monza e Brianza. Ieri sera il primo cittadino di Bernareggio ha comunicato un caso anche in paese.

Anche un cittadino di Bernareggio positivo al Coronavirus

“Vi informo che un nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus. Ovviamente gli auguriamo una pronta guarigione al più presto”. Con queste parole il sindaco di Bernareggio, Andrea Esposito, ha annunciato ieri sera, venerdì, un caso anche in paese.

“Tutti i contatti stretti sono già stati individuati dall’autorità sanitaria. Ora rimarremo in stretto contatto con Ats per restare aggiornati sull’evolversi della situazione. Raccomando a tutti di seguire con scrupolo le misure di prevenzione per scongiurare il più possibile il propagarsi del virus”.

Gli sviluppi nelle ultime ore

Nelle ultime ore sono stati segnalati casi di persone positive al virus anche a Desio, Meda e Concorezzo.

