Prosegue costante, anche negli ultimi giorni, l'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto allo spaccio da parte dei Carabinieri nell'area dell'ex Snia di Varedo, in stato di abbandono e degrado ormai da diversi anni, nota per essere meta preferita di spacciatori e tossicodipendenti, che, approfittando della vicinanza della stazione ferroviaria, distante solo poche decine di metri, giungono in zona anche dall’ hinterland milanese.

Ancora controlli mirati nell'area dell'ex Snia: i Carabinieri fermano sei soggetti

Questa mattina, l'incontro con la stampa presso il comune di Varedo, alla presenza del sindaco Filippo Vergani e del Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gianfilippo Simoniello, è stata l'occasione per fare il punto sulle attività di controllo, anche a fronte degli ultimi interventi mirati effettuati dall'Arma nella zona abbandonata.

In particolare, al servizio quotidiano garantito dalla Stazione Carabinieri di Varedo sui punti di accesso dell’area e, non di rado, anche all’interno nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio, la Compagnia Carabinieri di Desio

nelle ultime settimane ha condotti servizi ancor più rinforzati e di impatto all’interno dell’area. Corposi dispositivi composti da 30 militari della citata Compagnia e del NEC (Nucleo Elicotteri carabinieri) di Orio al Serio hanno fatto ingresso simultaneo da più varchi di accesso dell’ex comprensorio industriale sorvolando l’area anche dall’alto.

Nel corso dell'operazione sono stati fermati 5 soggetti, di cui due extracomunitari privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale, all’interno dei capannoni, tutti tossicodipendenti, 3 dei quali sorpresi nella fase dell’assunzione della stupefacente (eroina e cocaina). Inoltre è stato rincorso e bloccato nella boscaglia un fuggitivo risultato di nazionalità rumena di 37 anni senza fissa dimora, datosi alla macchia, sottrattosi ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma per reati inerenti il traffico di stupefacenti e di natura predatoria, con provvedimento “pendente” nei suoi confronti già da diverse settimane.

L'operazione del 2019

Nel corso dell'incontro di questa mattina il Comandante Provinciale Gianfilippo Simoniello ha anche ricordato come sul fronte presidio e contrasto al degrado e all'illegalità nell'area dell'ex Snia siano stati fatti grandi passi avanti grazie ad esempio alla ben nota attività di indagine svolta dai carabinieri della Compagnia di Desio nell’aprile 2019, che ha disarticolato tre batterie armate di pusher che nel contendersi le aree di spaccio all’interno dell’area Snia si erano resi responsabili di 3 tentati omicidi, porto e detenzione di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti.

Senza dimenticare il risultato operativo, per ultimo, ottenuto lo scorso mese di aprile da parte della Stazione di Varedo che ha tratto in arresto uno spacciatore marocchino sorpreso con un cospicuo quantitativo di stupefacente e un fucile a canne mozze.

Dunque, se è vero che l’attività di spaccio continua a riemergere, le ultime azioni repressive hanno impedito ed impediscono ai pusher di riorganizzarsi.

Altrettanto, l’Amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione sulla tematica, collaborando con l’Arma, attraverso la sua Polizia Locale, nella consapevolezza che la soluzione di lungo termine passa attraverso la realizzazione del progetto di riqualificazione urbanistica del sedime.