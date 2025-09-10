Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e andranno avanti anche nella giornata di oggi. Il 90enne è scomparso sabato pomeriggio

Proseguono senza sosta, ma purtroppo al momento senza esito, le ricerche di Piero Berardinelli, 90enne affetto da Alzheimer, scomparso da casa, a Veduggio con Colzano, sabato pomeriggio.

Ancora nessuna traccia di Piero Berardinelli

Nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, sono state impegnate squadre appiedate composte da personale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Le squadre stanno utilizzando dispositivi GPS per mappare con precisione le aree battute e tracciare i percorsi effettuati durante le operazioni di ricerca.

Sono stati inoltre impiegati anche i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e si è svolto un nuovo sorvolo dell’elicottero “Drago” proveniente dalla base dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e andranno avanti anche nella giornata di oggi, mercoledì 10 settembre.

L’allarme sabato pomeriggio

L’anziano si è allontanato da casa, via Dante, nel pomeriggio di sabato 6 settembre. Al momento della scomparsa indossava una camicia scozzese e un cappellino entrambi blu. Una volta dato l’allarme, i soccorritori si sono subito messi alla ricerca dell’uomo.