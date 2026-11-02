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Ancora sangue sulle strade del Vimercatese. Dopo le tragiche notizie che hanno sconvolto la comunità nei giorni scorsi, con le perdite di Carola Battaglia a Roncello e di Davide Rinaldi ad Arcore, il territorio piomba di nuovo nel dolore per l’ennesimo drammatico incidente stradale. Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre 2026, a Cornate d’Adda, un motociclista di 64 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale con un furgone lungo la Strada Costiera.

La dinamica dello schianto

L’allarme è scattato intorno alle 15:45. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la moto guidata dal 64enne, residente ad Inzago, si è scontrata violentemente contro un furgone condotto da un uomo di 55 anni. A causa dell’impatto ad altissima velocità, il centauro è stato sbalzato dalla sella e catapultato sull’asfalto a diversi metri di distanza.

L’intervento dei soccorsi

La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha inviato immediati soccorsi in codice rosso: sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso abilitato per interventi d’urgenza. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare; le lesioni riportate si sono rivelate fatali e il medico ha dovuto constatarne il decesso sul posto.

Il conducente del furgone, 55 anni, ha riportato un importante trauma alla schiena. Dopo le prime medicazioni ricevute sul luogo dell’incidente, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Merate.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito i rilievi scientifici e gestito il traffico, rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Resta al momento da chiarire la causa dell’invasione di corsia che ha portato al tragico scontro frontale.