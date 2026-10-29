Al momento la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine, ma sembrerebbe che l'uomo sia rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante

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Tragedia ad Arcore dove un ciclista di 51 anni, coinvolto in un incidente lungo la SP45, è morto nella tarda mattinata di oggi giovedì 29 ottobre.

Tragedia lungo la SP45

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le ore 11, quando l’uomo – per cause al momento al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto – si è sarebbe scontrato con un mezzo pesante lungo la rotatoria che collega la provinciale tra Arcore e Vimercate alla SP60, la direttrice che porta verso Monza e lo stadio Brianteo.

Al momento la dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è in via di definizione da parte delle autorità.

L’arrivo dei soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorsi giunti sul posto con l’elisoccorso e un’ambulanza in codice rosso, insieme ai Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Ats.

Purtroppo però per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare, dal momento che il personale medico non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso del 51enne.

Spetterà dunque ai Carabinieri fare chiarezza sulla dinamica del sinistro e ricostruire così con esattezza quanto successo.