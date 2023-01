Ancora topi nelle cucine della mensa scolastica

Ancora escrementi di topi, segno inequivocabile del passaggio e della presenza dei roditori. Così come era già successo nel novembre scorso.

Sembra non esserci pace per il servizio mensa al plesso scolastico di via Battisti, ad Agrate Brianza.

Sul posto Ats e Nas

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 26 gennaio, da parte dei funzionari di Ats e dei Carabinieri dei Nas intervenuti sul posto a seguito di segnalazione.

Comunicazione inviata alle famiglie

A darne notizia è stato il sindaco di Agrate Simone Sironi che ieri sera, giovedì, ne ha dato comunicazione in apertura della seduta di Consiglio comunale, leggendo una nota che nella mattinata di oggi, venerdì, è stata inviata a tutte le famiglie degli studenti che usufruiscono del servizio mensa.

"In data odierna (giovedì 26 gennaio, ndr), a seguito di segnalazione e di sopralluogo congiunto dei Nas Carabinieri di Milano e di ATS Brianza – Dipartimento Igiene e Prevenzione sanitaria, sono state rinvenute tracce di escrementi di roditore all’interno dei locali usati quali punti cottura al primo e al secondo piano del plesso primaria di via Battisti - si legge nella comunicazione letta in Consiglio comunale e poi inviata alle famiglie - Nessun coinvolgimento dei refettori utilizzati per la somministrazione dei pasti. A seguito di tali rilievi, ATS ha ordinato la sospensione della produzione di pasti in loco, peraltro limitata al solo uso di cuocipasta, e la prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica limitata alla sola somministrazione tramite pasti veicolati in contenitori termosigillati, pienamente compatibile con i criteri di sicurezza igienicosanitaria alimentare".

In sostanza Ats e Nas hanno imposto la chiusura dei locali dove vengono cucinati i primi piatti e dove vengono porzionati i secondo piatti che arrivano direttamente dal centro cottura.

Da oggi solo pasti sigillati

"Pertanto, a far data dal 27 gennaio, - prosegue la comunicazione - il servizio di ristorazione rivolto agli alunni della scuola primaria del plesso di via Battisti proseguirà regolarmente, nei refettori, con veicolazione dei pasti in monoporzioni termosigillate".

Nuove procedure di derattizzazione

"Il fenomeno rilevato oggi - conclude la nota - peraltro nei medesimi spazi già scenario del rinvenimento di roditori avvenuto a novembre e sottoposti, per oltre un mese, a interventi mirati di disinfestazione interna ed esterna, evidenzia, dopo quasi due mesi di assenza di criticità, che la presenza di roditori nell’area del plesso primaria di via Battisti purtroppo non è completamente eradicato. Proseguiranno quindi le procedure interne ed esterne di derattizzazione già in atto, oltre che di monitoraggio (queste ultime svolte anche nella settimana scorsa con esito negativo) a cura, per le rispettive competenze, della impresa di ristorazione e del Comune".

Il sindaco