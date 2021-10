Ancora un camion incastrato sotto il ponte di via Lampugnani

Desio

Sul posto i Vigili del Fuoco per liberare il mezzo e la Polizia Locale, traffico bloccato.

Ancora un camion incastrato sotto il ponte della ferrovia di via Lampugnani, a Desio. E' successo intorno alle 16, sul posto i Vigili del Fuoco all'opera per liberare il mezzo, oltre agli agenti della Polizia Locale, che si stanno occupando della viabilità. Chiesto anche l'intervento dell'ambulanza del 118, ma non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Camion incastrato, traffico in tilt

Il camion è rimasto incastrato, mentre il traffico è completamente bloccato. Un incidente che di tanto in tanto si ripete, nonostante i cartelli che indicano il divieto di transito ai mezzi di altezza superiore ai 2 metri e 80 centimetri. L'autista ha proseguito ed è rimasto intrappolato al di sotto del ponticello. Gravi i danni al veicolo. Qualche settimana fa era stato un pullman a trovarsi di fronte il ponticello, ma negli anni scorsi è successo di frequente. Il problema dei camion che si incastrano riguarda comunque sia il ponticello di via Lampugnani che quello di via Tagliabue, tant'è vero che in più occasioni è stato chiesto all'Amministrazione comunale di trovare una soluzione.