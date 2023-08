Ancora un furto a scuola: a finire nel mirino dei ladri sono state le elementari "Casati" di Usmate Velate, dove nei giorni scorsi sono stati rubati tutti i computer portatili.

Ancora un furto a scuola: rubati tutti i computer alle elementari di Usmate Velate

A fare l'amara scoperta è stato il personale didattico che, rientrando a scuola lo scorso lunedì dopo le vacanze estive, si è accorto che qualcuno aveva già riaperto le porte dell'istituto. E non certo per fare del bene. Anzi. I ladri hanno forzato uno dei serramenti: una volta dentro si sono diretti verso le aule in cui erano custoditi i computer portatili e se li sono portati via. In totale sono stati trafugati 32 dispositivi.

La grande beffa

Una beffa enorme per la scuola e per i ragazzi stessi, visto che il furto arriva a pochi giorni dalla ripresa delle attività didattiche. E purtroppo non si può parlare nemmeno di caso isolato dato che nel corso degli ultimi mesi anche la scuola media era stata visitata dai malviventi, che anche in quel frangente avevano rubato unicamente i computer. Sui fatti avvenuti negli ultimi giorni indagano ora i Carabinieri, che hanno chiesto agli agenti della Polizia locale di poter visionare le immagini delle telecamere di sicurezza presente nei paraggi.