Furto alle scuole medie di Usmate Velate: rubati una ventina di computer

Furto alle scuole medie di Usmate Velate: i ladri se ne vanno con almeno una ventina di computer portatili. Il colpo è stato messo a segno questa notte, tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio. Notevoli i danni anche alle aule saccheggiate.

Rubati i computer alle scuole medie

Il blitz è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. I ladri hanno prima forzato una porta, poi sono riusciti a introdursi in maniera indisturbata all'interno del plesso scolastico di via Luini. L'allarme, pare, abbia fatto il suo dovere, ma i malviventi non hanno battuto ciglio e sono andati avanti a fare il proprio "lavoro" senza preoccupazioni. In totale, come detto, il bottino è di circa venti vecchi computer portatili e un mixer nuovo. Ingenti anche i danni alle strutture e nelle aule visitate.

Scuole nel mirino dei ladri

Purtroppo non si tratta di un furto isolato. Negli ultimi mesi, infatti, i ladri hanno colpito anche a Carnate, Caponago e Ornago, solo per citare gli ultimi episodi che hanno visto le scuole subire incursioni non gradite. In tutti i casi a sparire sono stati computer e attrezzature elettroniche utili alla didattica. Sull'ennesimo furto indagano ora i Carabinieri.