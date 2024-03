Ancora un giocatore del Monza nel mirino dei malviventi: colpita l'auto di Dany Mota. Dopo il furto nell'appartamento di Warren Bondo e dell'auto di Pablo Marì, è stata la volta dell'attaccante portoghese. La sua jeep è stata letteralmente cannibalizzata in un'area di sosta di Concorezzo.

E' accaduto martedì

Il "fattaccio" è avvenuto nella mattinata di martedì 5 marzo 2024, in un'area di sosta di Concorezzo. Qui era parcheggiato il lussuosissimo Suv di Dany Mota, attaccante portoghese in forza al Monza. L'auto, una Mercedes, è stata letteralmente cannibalizzata dai ladri che, dopo averne distrutto un finestrino, hanno rubato volante e buona parte della strumentazione elettronica interna. Oggetti di altissimo valore e raffinata tecnologia, che successivamente possono essere rivenduti sul mercato nero come pezzi di ricambio. Preso atto del furto, Dany Mota ha chiamato i Carabinieri di Vimercate per sporgere denuncia e un carroattrezzi per trasportare quel che restava della jeep al parcheggio del centro sportivo Luigi Berlusconi.

I precedenti

Il furto subìto martedì da Dany Mota è solo l'ultimo di una serie iniziata qualche settimana fa con una vera e propria razzìa nell'appartamento di Warren Bondo, sempre a Concorezzo. Di ritorno dalla vittoriosa trasferta sul campo della Salernitana, il giovane centrocampista francese si è trovato l'abitazione completamente messa sottosopra dai ladri. Ingente il bottino intascato dai malviventi: dalla casa di Bondo, infatti, sono stati rubati abiti firmati e oggetti di pregio per un valore di circa 10-15.000 euro. Da quanto appreso non sarebbero invece stati sottratti contanti. Era il 25 febbraio. Nei giorni successivi, invece, è stata la volta di Pablo Marì, la cui macchina è stata rubata a Milano, dove lo spagnolo risiede.