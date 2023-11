Ancora un guasto alla caldaia: l'asilo chiude... per freddo

L'asilo "Rodari" di Usmate Velate chiude quattro giorni. Colpa della caldaia che nella giornata di oggi, giovedì 2 novembre, si è rotta di nuovo. Inizialmente si è pensato a un blocco risolvibile nel giro di poche ore, ma alla fine i tecnici hanno trovato un guasto più serio che ha costretto l'Amministrazione comunale a emettere l'ordinanza: l'asilo resterà chiuso fino al 6 novembre.

Caldaia rotta, bimbi al freddo

La segnalazione del malfunzionamento è scattata questa mattina, anche se già nei giorni precedenti si erano registrate alcune avvisaglie. Oggi però il crollo delle temperature ha reso necessario un intervento urgente. I bambini sono stati fatti entrare ugualmente pensando che i termosifoni sarebbero potuti ripartire nel giro di qualche ora. I piccolini (così come le insegnanti) sono così rimasti a scuola, ben coperti con giacconi e indumenti pesanti. Qualche genitore, invece, ha preferito riportare a casa il proprio figlio.

Alla ricerca del guasto

La ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali, intervenuta in loco, ha provveduto alla sostituzione della centralina della caldaia, riscontrando però in fase di riaccensione un ulteriore guasto che ne impedisce il regolare funzionamento, a tal proposito si è provvedendo all’ordine del componente guasto. Componente che dunque verrà ripristinato nei prossimi giorni.

Da domani tutti a casa

E da domani, venerdì 3 novembre, tutti a casa. L'asilo resterà infatti chiuso fino a lunedì 6 novembre compreso proprio per garantire la risoluzione dei problemi e tutte le operazioni di riaccensione dei riscaldamenti. Una bella scocciatura per tutti, soprattutto per i genitori che lavorano ora costretti ai salti mortali per trovare una soluzione. Purtroppo però non si stratta più di un caso isolato: anche lo scorso anno, sempre nel mese di novembre, si era palesato lo stesso problema, costringendo il Comune a chiudere l'asilo per due giorni.