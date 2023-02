Proseguono, a seguito di quanto stabilito nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i controlli da parte del personale della Questura, nelle stazioni ferroviarie della Brianza.

Ancora una settimana di controlli straordinari nelle stazioni

Nel corso della settimana dal 20 al 26 febbraio i controlli hanno interessato le stazioni di Seregno, Cesano Maderno, Seveso e Monza, in particolare durante le fasce orarie pomeridiane, quelle caratterizzate da maggiore pendolarismo e dalla presenza di molti giovani. I servizi straordinari hanno visto impegnati gli agenti della Questura assieme a quelli della Polizia Ferroviaria del Posto Polfer di Monza e del Compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, Liguria e Piemonte e delle Polizie Locali di Seregno, Cesano Maderno, Seveso e Monza.

I controlli si sono svolti principalmente nei pressi delle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti agli scali ferroviari, nonché presso gli stalli dei capolinea degli autobus.

Oltre 450 persone identificate

In totale sono stati controllati 32 veicoli e identificate 464 persone (144 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni), di cui 66 con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, per spaccio di sostanze stupefacenti e altro.

Violazioni amministrative per due esercizi commerciali

Nell’ambito dei vari servizi sono stati, inoltre, controllati quattro esercizi commerciali, effettuati sei posti di controllo ed elevate due verbali di accertamento di violazioni amministrative nei confronti di due esercizi commerciali.

Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni.