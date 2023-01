Ancora un'aggressione alla Polizia Locale, due agenti in ospedale

Ancora un'aggressione alla Polizia Locale di Bovisio Masciago, due agenti in ospedale. Un 43enne fermato alla guida senza patente ha reagito con botte e spintoni, è stato denunciato

Due agenti aggrediti

Ha malmenato gli agenti che lo avevano fermato per un controllo, lui è stato denunciato mentre gli operatori del comando sono finiti al Pronto soccorso. Un’altra aggressione ai danni della Polizia Locale di Bovisio Masciago: dopo l’episodio di settembre, quando un agente intervenuto per sedare una lite aveva rimediato la rottura di un braccio e contusioni varie, venerdì si è consumato l’ennesimo attacco fisico agli uomini in divisa.

L'uomo era già stato fermato nel 2021

Intorno alle 8,45, due operatori erano appena usciti dal comando di piazza Biraghi per un giro di pattugliamento in moto: nella vicina via Cavour, in pieno centro, hanno avvistato un’auto già nota per precedenti violazioni, quindi hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo alla guida di una Renault Mégane, un 43enne di nazionalità marocchina residente in città, ha accostato ed è sceso. La stessa persona e il medesimo veicoli erano già stati fermati nel 2021 durante un controllo di routine, dal quale era emerso che lo straniero era al volante senza mai aver conseguito la patente. Quindi il veicolo era stato sottoposto a fermo e comminata una multa di 3.500 euro.

La lite e la colluttazione

Venerdì gli agenti hanno scoperto che la situazione non era affatto cambiata: il 43enne si era ancora messo alla guida senza patente. L’uomo, in un primo momento ha consegnato i documenti ma poi ha cercato di strapparli di mano agli operatori del comando, ne è nata una lita poi scaturita in una colluttazione con botte e spintoni alla Polizia Locale, quindi l’uomo ha cercato di allontanarsi a piedi. Gli agenti intanto avevano chiesto l’ausilio dei Carabinieri: il 43enne è stato denunciato per guida senza patente. Rischia anche una ulteriore denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L' è stata sequestrata ai fini di confisca.

Il commento del sindaco

I due agenti feriti si sono quindi recati al Pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato varie contusioni e poi dimessi con pochi giorni di prognosi. Sul violento episodio si è espresso il sindaco Giovanni Sartori: