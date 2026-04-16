Anziana aggredita in strada da un’automobilista

Increscioso episodio in piazza Correggio a Seregno per una vettura in sosta davanti a un passo carraio. Una pensionata aggredita e spinta a terra da un’automobilista, che poi si è allontanata.

Anziana aggredita in strada

“Lei adesso non va via, perché stanno arrivando i vigili urbani”. Per questa frase una pensionata è stata aggredita dalla conducente di un’auto, lasciata per parecchi minuti davanti al cancello di un condominio in piazza Correggio, in zona Ceredo. L’increscioso episodio, nei giorni scorsi, verso le 17. La vittima è una 85enne, vedova, che risiede nelle immediate vicinanze. Era alla finestra quando ha notato la vettura che ostruiva il passaggio ed è scesa in strada ad attendere la conducente.

La vittima medicata in ospedale

Non appena la conducente è arrivata per riprendere la vettura, l’anziana si è lamentata per la sosta irregolare del veicolo che ostruiva il transito dei condomini. L’automobilista ha provato a giustificarsi (“Non trovavo parcheggio”), poi nella concitazione della discussione ha spinto a terra la seregnese, prima di allontanarsi alla guida dell’auto. L’anziana ha riportato contusioni e ferite varie, anche alla testa, che hanno reso necessario l’arrivo del personale del 118 di Seregno Soccorso, allertato dai presenti.

L’intervento della Polizia Locale

La pensionata in ambulanza è stata trasportata all’ospedale di Carate Brianza, in codice verde. Ha riportato la frattura al polso sinistro, con una prognosi di trenta giorni. In seguito al Ceredo è sopraggiunta la Polizia Locale, che era stata chiamata dalla residente per segnalare l’auto in sosta irregolare davanti al cancello. Gli agenti hanno raccolto le informazioni di alcuni testimoni, uno dei quali è riuscito ad annotare il numero della targa della vettura.