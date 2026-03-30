Territorio più controllato con la Polizia di prossimità

Previsti presidi fissi tutti i giorni nell'area della stazione ferroviaria e due volte alla settimana nei sei quartieri periferici. A rotazione in centro e nelle zone limitrofe

Nuovo servizio della Polizia Locale di Seregno: più controlli del territorio con presidi fissi settimanali nei quartieri e nell’area della stazione ferroviaria. Ecco modalità e orari.

La Polizia di prossimità

La Polizia Locale introduce un nuovo servizio per rafforzare la presenza sul territorio e potenziare la cosiddetta Polizia di prossimità. Il nuovo assetto prevede il presidio fisso di una pattuglia, due volte alla settimana e in fasce orarie differenziate, in punti strategici dei quartieri periferici. Inoltre un presidio quotidiano nell’area antistante la stazione ferroviaria, attivo al mattino tra le 8.30 e le 10 e nel pomeriggio tra le 17 e le 19. Presidi giornalieri a rotazione anche nel centro storico e nei quartieri immediatamente limitrofi, tra cui San Rocco e Consonno.

“Agenti più presenti nei quartieri”

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire ai cittadini un punto di riferimento costante e facilmente accessibile, favorendo un rapporto più diretto con la Polizia Locale. I cittadini, infatti, avranno la possibilità di fare segnalazioni e richieste senza doversi necessariamente recare presso il Comando di via Messina. “La Polizia Locale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza – dichiara il vicesindaco William Viganò – Con questa organizzazione del servizio ci proponiamo di rendere la presenza degli agenti più presente nei nodi dei vari quartieri della città, confidando che questo possa aumentare la sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini”.

Il calendario dei presidi

Il calendario settimanale dei presidi fissi nei sei quartieri periferici della città.

Quartiere Sant’Ambrogio: lunedì (10.30-11.15) nel piazzale della chiesa, giovedì (14.15-15) in via Solferino, all’altezza del civico 113.

Quartiere Ceredo: martedì (10.30-11.15) in viale Tiziano (casetta dell’acqua), mercoledì (14.15-15) in piazza Correggio.

Quartiere Santa Valeria: mercoledì (10.30-11.15) in piazzale Santuario, mercoledì (14.15-15) in piazzale Santuario.

Quartiere San Carlo: giovedì (10.30-11.15) in piazza Matteucci, lunedì (14.15-15) in via San Carlo, civico 45.

Quartiere Lazzaretto – San Giuseppe: venerdì (10.30-11.15) in piazza Liberazione, martedì (14.15-15) in piazza Liberazione.

Quartiere San Salvatore – Dosso: sabato (10.30-11.15) in via Talamoni, sabato (14.15-15) in via Talamoni.