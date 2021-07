Anziana trovata morta in casa

Malore fatale per una novantenne che è deceduta nella sua abitazione in via Filippo Neri

Birone

L'anziana signora non rispondeva nè al telefono, nè alla porta e i familiari, preoccupati, hanno chiamato subito i pompieri che sono arrivati sul posto, attorno alle 17, nella via davanti alla scuola elementare di Birone.

L'intervento

I vigili del fuoco hanno dovuto usare l'autoscala per accedere all'appartamento della palazzina dove viveva la 90enne. Hanno sfondato la porta e purtroppo hanno trovato la donna già morta. Sul posto sono arrivati immediatamente l'ambulanza e i carabinieri della stazione di Giussano. Purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso.