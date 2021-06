Quindicenne trovato morto in casa a Concorezzo, nessun segno di violenza sul corpo. Questo quanto emerso dalle prime indagini degli inquirenti. Prende corpo l'ipotesi che si sia trattato di un tragico malore.

Nessun segno di violenza

Nessun segno di violenza sul corpo. E' questo quanto emerso dalle prime indagini effettuate ieri, giovedì 17 giugno 2021, dagli inquirenti nell'abitazione di via Garibaldi a Concorezzo, dove nel pomeriggio è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 15enne. I Carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno quindi escluso che la causa della morte possa essere di natura violenta. Prende corpo la pista che porta a un tragico malore. E' possibile che nelle prossime ore l'autorità giudiziaria disponga l'autopsia sul corpo del 15enne, ma non è esclusa nemmeno l'ipotesi che venga concesso subito il nulla osta per lo svolgimento dei funerali.

Il cordoglio del sindaco Mauro Capitanio

Nella serata di ieri il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio in un post apparso su Facebook.