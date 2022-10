Anziano resta ferito per difendere il suo cagnolino

Nel parco Falcone e Borsellino di Seregno ferito un 70enne mentre cercava di proteggere il suo cagnolino dall'aggressione di un golden retriever senza padrone.

Ferito per difendere il suo cagnolino

Intervento del personale del 118 questa mattina, giovedì 6 ottobre, una decina di minuti dopo le 9 nel parco Falcone e Borsellino, in via Pacini a Seregno. Un uomo di 70 anni, residente nella zona, è rimasto ferito mentre cercava di proteggere il suo cagnolino dall'aggressione di un golden retriever, che si trovava nel parco comunale senza guinzaglio né padrone.

Il padrone in ospedale a Carate

Nel trambusto l'anziano è caduto a terra ed è rimasto ferito al mento e alla mano sinistra. Sul posto sono accorsi l'ambulanza di Seregno Soccorso e un equipaggio dei Carabinieri per raccogliere la segnalazione della vittima. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Carate. Anche il cagnolino che portava a passeggio ha riportato alcune ferite e si è reso necessario il trasporto al veterinario a Desio. Dopo la zuffa il golden retriever si è allontanato e nell'immediato non è stato ritracciato dai militari dell'Arma. Non è la prima volta che si verificano episodi simili.