Anziano investito a Barlassina, denunciato un 19enne di Cogliate

E’ stato rintracciato e denunciato il pirata della strada che poco dopo le 18 di domenica 8 ottobre 2023 aveva investito Gianni Borghi, 85enne di Barlassina, colpito alla gamba sinistra mentre attraversava la strada in via Colombo, davanti all’oratorio. Si tratta di un 19enne di Cogliate che avrebbe riferito di essersi allontanato perché spaventato.

Anziano investito, rintracciato il pirata della strada

Gli agenti della Polizia Locale di Barlassina subito dopo il sinistro avevano analizzato i filmati delle tante telecamere del paese ed erano riusciti a rintracciare l’auto grazie ad alcuni fotogrammi in cui si vedevano il modello e, soprattutto, la targa. Il pirata della strada, infatti, nel fuggire era passato davanti a diversi occhi elettronici che presidiano il centro.

Denunciato per fuga e omissione di soccorso

Pur non avendo un lettore di targhe, comparando diverse immagini, gli agenti sono riusciti a ricomporre il numero di targa. Hanno quindi consegnato tutto il materiale raccolto ai Carabinieri di Giussano, che avevano effettuato i rilievi il giorno del sinistro. Il caso è stato poi preso in carico dalla Compagnia di Seregno, che nei giorni scorsi ha denunciato il pirata, un 19enne cogliatese, per fuga e omissione di soccorso.

La dinamica dell'incidente

Analizzando i nastri del sistema di videosorveglianza si è visto come l’auto con alla guida il cogliatese, proveniente da via Garibaldi, era ripartita a tutta velocità dopo aver investito l’anziano che era appena uscito dall’oratorio e si era piegato per raccogliere la catenina che gli si era sfilata. Colpito alla caviglia sinistra, Borghi era caduto a terra, ma l’automobilista, invece di fermarsi e aiutarlo, si era rimesso in moto.

Dopo una settimana in ospedale l'anziano investito è tornato a casa

L’85enne era stato immediatamente soccorso dai passanti. Aveva riportato una frattura esposta della caviglia, subito operata una volta arrivato in ospedale. Dopo una settimana di ricovero, lunedì 16 ottobre l’anziano è stato dimesso ed è stato accompagnato a casa, dove continuerà la sua convalescenza, dai volontari dell’Auser Barlassina.