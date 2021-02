Anziano investito da un’auto sulla rotatoria. L’incidente pochi minuti fa in via Nazioni Unite a Seregno: ferito un uomo di 71 anni, urtato da una Mini Cooper condotta da una ragazza.

Anziano investito da un’auto sulla rotatoria

Un uomo di 71 anni è stato investito mentre attraversava la strada lungo la rotatoria fra via Nazioni Unite e via Luini, nella zona del Ceredo. L’incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 febbraio, pochi minuti dopo le 16. L’anziano, che era insieme alla moglie, arrivava dal ponte sopra la ferrovia in direzione di via Beato Angelico.

I soccorsi del personale del 118

Il pedone è stato urtato da una Mini Cooper di colore nero, condotta da una ragazza. Sul posto è accorso il personale del 118 con l’Automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Besana per prestare le prime cure allo sfortunato 71enne. Al Ceredo è arrivata anche la Polizia locale per rilevare il sinistro e ricostruirne la dinamica.

L’anziano trasportato in ospedale

L’uomo è stato urtato dal veicolo che proveniva da via Beato Angelico e percorreva via Luini. Illesa la moglie che camminava insieme a lui. Dopo le prime cure, il ferito è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime indicazioni dell’Areu – Agenzia regionale emergenze urgenze, non sarebbero serie. Poco prima delle 14 un grave incidente a Verano.