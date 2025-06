Anziano scomparso, le ricerche proseguono senza sosta

Proseguono senza sosta le ricerche di Silvio Benvegnù, l'85enne di Bernareggio scomparso da venerdì mattina. Le operazioni sono proseguite per l'intero fine settimana e stanno andando avanti ininterrottamente anche nella giornata di oggi, lunedì 23 giugno.

Anziano scomparso, le ricerche proseguono

L'anziano, ricordiamo, è uscito di casa venerdì mattina senza dire niente a nessuno e da quel momento si sono perse completamente le tracce. L'ultimo avvistamento risale alla stessa mattinata quando, intorno alle 10, alcuni testimoni e le telecamere di sicurezza attive sul territorio lo hanno visto dirigersi dal centro paese verso la zona al confine con Verderio e Robbiate.

Le operazioni in riva all'Adda

Benvegnù avrebbe dunque raggiunto il territorio del Lecchese. Nella giornata di ieri, domenica, e poi ancora oggi, lunedì, le Forze dell'ordine e i soccorsi stanno battendo palmo a palmo tutta l'area in questione, concentrandosi principalmente nella zona adiacente il fiume Adda anche mediante l'utilizzo di elicotteri e droni.

Si continua a sperare

Al momento, tuttavia, le ricerche non hanno dato alcun esito. E mentre la comunità di Bernareggio si stringe intorno alla famiglia nella speranza che l'anziano venga ritrovato presto e in buona salute, la Prefettura di Lecco sta attivando l'unità di crisi locale per proseguire nelle operazioni. Anche il sindaco Gianluca Piazza si sta interessando in prima persona della situazione, assicurando il pieno supporto alla moglie e al figlio dell'85enne.