Anziano trovato morto in casa. A Seregno in via Casati sono accorsi i Vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 dell'Inter S.o.s di pubblica assistenza e i Carabinieri, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso.

A Seregno disgrazia nella tarda mattinata odierna, giovedì 12 gennaio, in via Casati, in zona Sant'Ambrogio. Un anziano pensionato è stato trovato privo di vita nel suo appartamento al terzo piano di un condominio a ridosso del parco e della palestra comunali. L'uomo, che in passato viveva al Meredo, non rispondeva ad alcuni conoscenti che hanno lanciato l'allarme. Viveva solo in casa.

I soccorritori in via Casati

Sul posto sono arrivati i pompieri della caserma locale, che sono riusciti ad entrare nell'alloggio al terzo piano attraverso la porta d'ingresso. L'uomo, come constatato dal personale sanitario intervenuto, si trovava sul divano del salotto ed era privo di vita. In via Casati è accorso anche un equipaggio dell'Arma locale per ricostruire l'accaduto. La morte, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe da ricondurre a cause naturali, sono in corso gli accertamenti dei miliari. Il seregnese era stato sentito per l'ultima volta all'ora di pranzo di ieri e, nel tardo pomeriggio odierno, avrebbe dovuto essere ricoverato in ospedale per le cure di cui necessitava.