Appartamento completamente avvolto dalle fiamme, evacuato lo stabile

Incendio in un appartamento a Desio, evacuato stabile in via Per Cesano. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 16 in via Per Cesano.

Fiamme in un appartamento in via Per Cesano

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha interessato un appartamento situato al quarto piano di un edificio condominiale composto da cinque piani.

Evacuate le persone all’interno dello stabile

All’arrivo sul posto, le squadre hanno provveduto a evacuare rapidamente le numerose persone ancora presenti all’interno dello stabile, poiché le rampe delle scale risultavano invase da una fitta coltre di fumo. I residenti sono stati accompagnati all’esterno in un’area sicura. L’appartamento interessato è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Non si registrano feriti

Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite in seguito all’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi: due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala, un carro soccorso. In via Per Cesano si sono portate anche le Forze dell’ordine, per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica, e il personale del sistema di emergenza e urgenza Areu.