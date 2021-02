Appello per cercare i famigliari degli internati. A lanciarlo è il presidente dei Combattenti e Reduci di Sovico, Giulio Terruzzi.

Appello per gli internati

Un accurato lavoro di ricerca dei famigliari degli internati è stato condotto da Giulio Terruzzi, presidente dei Combattenti e Reduci. Nella foto sopra ci sono alcuni dei soldati che hanno già ricevuto la medaglia d’onore ma molti altri mancano all’appello: per questo il presidente Terruzzi invita chiunque dovesse riconoscere un proprio familiare in questa foto a contattarlo per avviare la pratica per ricevere la medaglia d’onore. La sede dell’associazione Combattenti e Reduci a cui rivolgersi si trova via Diaz 11 (telefono 039-2014514) mentre il contatto diretto del presidente è 339-3211656.

La consegna delle medaglie

Nella Giornata della Memoria sono state consegnate le Medaglie d’Onore ai familiari dei sette sovicesi: Angelo Aliprandi, Costantino Pirovano, Marco Chiusi, Enrico Confalonieri, Libero Fiorin, Giuseppe Galbiati e Ambrogio Valtorta, deportati e internati nei lager nazisti. Pur nel contesto attuale emergenziale, l’importanza della ricorrenza non deve venire meno. La pandemia sanitaria ha stravolto la cerimonia di consegna che, come di consuetudine, si teneva al Teatro Manzoni di Monza. E’ stato chiesto alle singole Amministrazioni comunali di occuparsene. «Ci troviamo quest’oggi a celebrare il Giorno della Memoria e il ricordo dei Giusti e, nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo, è significativo che questa manifestazione, seppur con alcune limitazioni, possa svolgersi in presenza» ha dichiarato il sindaco, Barbara Magni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 gennaio, nella sala civica di viale Brianza.

