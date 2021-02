Apre la strada, chiude il passaggio a livello. Esce dall’isolamento il quartiere San Giuseppe di Cesano Maderno.

A metà mese, meteo permettendo, verrà aperta la nuova strada che dal quartiere San Giuseppe scende al Biulé e il passaggio a livello di via Vicenza, lungo la linea ferroviaria Seregno-Saronno-Albairate, verrà chiuso per sempre. Il sindaco Maurilio Longhin, l’assessore all’Ambiente Salvatore Ferro e il dirigente dell’Area tecnica comunale, Fabio Fabbri, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere di Ferrovienord per verificare lo stato di avanzamento lavori e conoscere dal responsabile del cantiere i tempi della consegna dell’opera.

“Un importante risultato in cui abbiamo sempre creduto”

“Salvo imprevisti legati al maltempo per metà febbraio la nuova strada che collega il San Giuseppe al Biulé sarà aperta e il passaggio a livello potrà essere finalmente chiuso” annuncia il primo cittadino, orgoglioso “di un risultato importante per gli abitanti di via Vicenza che la mia Amministrazione comunale ha voluto raggiungere con determinazione, tanto da aver dato un contributo di circa 300mila euro”.

Intervento molto atteso dai residenti

L’intervento era attesissimo dai residenti del quartiere San Giuseppe che, dopo la riattivazione della linea ferroviaria S9, sono diventati “ostaggio” del passaggio a livello, con tutte le difficoltà in caso di emergenze e urgenze. La realizzazione della nuova strada, avviata nel 2019 e in capo a Ferrovienord, come detto, si era interrotta quasi subito a causa dell’inadempienza dell’impresa a cui erano stati aggiudicati i lavori. Individuata la nuova impresa, il cantiere ha riaperto nella prima metà del giugno dello scorso anno.

