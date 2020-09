L’arcivescovo in visita pastorale a Santa Valeria

A Seregno, nel tardo pomeriggio di martedì 29 settembre, la visita pastorale dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, per celebrare il 90esimo anniversario di consacrazione del Santuario di Santa Valeria.

L’arcivescovo Delpini a Santa Valeria

A Seregno, nel tardo pomeriggio di martedì 29 settembre, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha celebrato una Messa solenne nel Santuario di Santa Valeria in occasione del 90esimo anniversario di consacrazione. Alla funzione, in una chiesa gremita di fedeli, erano presenti i sacerdoti della comunità pastorale San Giovanni Paolo II. Il parroco, monsignor Bruno Molinari, ha accolto il prelato ricordando i novant’anni di storia, Fede e devozione della parrocchia e della città per la Madonna di Santa Valeria.

La riflessione dell’arcivescovo sul tempo

Durante l’omelia l’arcivescovo ha sottolineato il significato del tempo per il cristiano. “Viviamo questi novant’anni come una festa, non con il lamento per il tempo che ci incalza o ci annoia. Il tempo è un oggi per il cristiano, occasione di salvezza e offerta di incontro per accogliere Gesù in piena gioia”. Monsignor Mario Delpini ha esortato l’assemblea dei fedeli a vivere un tempo di pazienza, fedeltà e responsabilità: “Ciascuno stia attento a come costruisce il tempio di Dio, che siete voi. Tutte le imprese che lasciano traccia sono frutto di tenacia e pazienza”.

La benedizione della cappella di Santa Caterina

Al termine della solenne celebrazione il vicario parrocchiale, don Giuseppe Colombo, ha donato all’arcivescovo un quadro della Madonna di Santa Valeria. La visita pastorale dell’arcivescovo si è conclusa con la benedizione della cappella di Santa Caterina, recentemente restaurata, dove sono custoditi numerosi ex voto.

