Arcore, addio alla storica commerciante di Bernate

Arcore dice addio alla storica negoziante che ha scritto pagine importanti del commercio al dettaglio.

Si è spenta ieri sera, venerdì 22 gennaio 2021, all’ora di cena, la 101enne Angelina Caglio. L’anziana, che abitava in via Ferrini ad Arcore, aveva compiuto 100 anni il 27 ottobre del 2019 e venne festeggiata dai parenti e anche dalla vicesindaco Valentina Del Campo.

A portarsela via per sempre un arresto respiratorio.

Angelina “La Negra” sempre in sella alla bicicletta

La vita di Angelina, conosciuta come “La Negra” per via dei capelli nerissimi che da giovane le ricoprivano il capo, assomiglia a quella di un vecchio film in bianco e nero, che racconta di storie appartenenti a un’altra epoca.

Nata nell’immediato primo dopoguerra, la donna aveva iniziato a lavorare fin da giovanissima nelle grandi aziende del territorio, come la “Molteni” e la “Gilera”.

E proprio qui ebbe l’opportunità di coltivare la grande passione per le biciclette e i motori. Non era infatti insolito vedere Angelina in sella alla sua bici, oppure sul retro della “Lambretta” del padre dirigersi verso le grandi città vicine, come Milano e Bergamo, dove le piaceva recarsi per andare a seguire i comizi politici della domenica.

Dedicò tutta la sua vita alla famiglia

Nonostante la spietata corte decine di pretendenti, la donna decise di non prendere marito.

Una decisione forte per l’epoca, ma dettata dalla sua volontà di poter dedicare tutta se stessa alla cura della propria famiglia, dato che in casa con lei viveva un fratello rimasto gravemente ferito in occasione di un incidente stradale. Negli anni ‘60 Angelina, dotata di un carattere molto forte e buono allo stesso tempo, decise di dare ascolto al proprio spirito di indipendenza e si mise in proprio, lavorando prima come magliaia, poi come parrucchiera e infine aprendo un negozio di alimentari proprio accanto all’abitazione, in via Ferrini.

Molto conosciuta a Bernate

L’emporio, dismesso poi nel 1989, era molto conosciuto in frazione e ovviamente tutti i residenti vi si recavano a fare la spesa. Compresi i muratori che al tempo erano impegnati nella costruzione dell’adiacente chiesa di Bernate di Arcore.

A loro Angelina, con il suo grembiule, l’immancabile maglione rosso e i suoi inconfondibili orecchini tondi, riservava in fresco il classico panino con la bologna e la spuma nera.

Le esequie

Le esequie della donna verranno celebrate lunedì 25 gennaio, alle ore 10 nella chiesa di Bernate, mentre domani sera, domenica 24 gennaio 2021, alle ore 20.30, verrà recitato il rosario in parrocchia.