Arcore, cadono tre alberi vicino ad una abitazione dichiarata inagibile: anziano allettato trasferito in Comune

Il vento forte che ha sferzato su tutta la Brianza per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre 2024, ha provocato grossi danni ad Arcore.

Nella centralissima via Abate d'Adda, quasi all'altezza dell'incrocio con via Monte Grappa, il vento ha provocato la caduta di diverse piante. Una di queste è crollata su una recinzione e vicino ad un appartamento che è stato dichiarato temporaneamente inagibile dai Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono prontamente intervenuti insieme agli infaticabili volontari della Protezione civile guidati da Giovanni Sala.

Anziano allettato trasferito in Comune

Nell'abitazione abita un anziano allettato che è stato prontamente trasportato nel vicino Municipio in attesa che i volontari della protezione civile mettano al sicuro l'area dall'eventuale caduta di altri alberi.

Sono prontamente intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico e permettere ai pompieri e alla Protezione civile di intervenire in sicurezza. Sul posto anche l'assessore alla Sicurezza Luca Travascio che sta seguendo da vicino le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il grazie dell'assessore Travascio ai volontari

"A nome dell'Amministrazione comuanale desidero ringraziare di cuore i volontari della Protezione civile che stanno mettendo in sicurezza l'area - ha sottolineato l'assessore - Appena si è verificata la caduta della pianta ci siamo subito attivati per trovare una piattaforma che potesse aiutare i nostri infaticabili volontari ad abbattere le altre piante pericolanti".

Tutto questo è accaduto in una giornata importante per la città, alle prese con i tanti eventi in programma per la festa patronale di Sant'Eustorgio.