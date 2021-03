Arcore, don Renato Vertemara positivo al Covid-19.

A comunicarlo sono stati i sacerdoti della comunità pastorale Sant’Apollinare di Arcore attraverso la pagina Facebook dell’oratorio Sacro Cuore.

Momenti di apprensione per i fedeli della comunità pastorale Sant’Apollinare di Arcore e in particolare per la parrocchia Maria Nascente di Bernate, dove il sacerdote svolge il suo ministero sacerdotale in qualità di vicario parrocchiale.

La comunicazione ai fedeli arcoresi

“Don Renato Vertemara è risultato positivo al covid-19 – si legge nella comunicazione su Facebook – Attualmente si trova in isolamento presso la propria abitazione (che si trova all’interno dell’oratorio di Bernate), con sintomi estremamente lievi. La chiesa di Bernate, così come le altre chiese della Comunità Pastorale, vengono igienizzate regolarmente. Al momento tutte le messe e le celebrazioni, in tutta la Comunità Pastorale, proseguono regolarmente”.

I positivi ad Arcore

Oggi, lunedì 15 marzo 2021, gli arcoresi positivi al Covid-19 sono ben 118. Una impennata che fa preoccupare se si pensa che solamente giovedì scorso 11 marzo il numero si attestava sui 93 cittadini positivi.