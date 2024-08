Arcore e Corinaldo unite dal dolore per la scomparsa dell'ex sindaco del gemellaggio

Le comunità di Arcore e Corinaldo piangono l'ex sindaco della città marchigiana Livio Scattolini, scomparso ieri, martedì 20 agosto a causa di un infarto accusato nella sua abitazione marchigiana.

Scattolini, ricordiamo, nel 2007, insieme all'ex primo cittadino di Arcore Marco Rocchini, fu uno dei promotori del gemellaggio che ancora oggi unisce le città di Arcore e Corinaldo. Scattolini aveva 67 anni e si trovava nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 agosto, quando un malore l’ha colpito.

Un gemellaggio nel nome di Casati

Immediata da parte dei familiari la chiamata ai soccorsi che sono giunti, seppur rapidamente, ma senza riuscire a rianimare il pensionato.

Un passato nella Confartigianato per Livio Scattolini, impegnato per 30 anni nei mandamenti di Ancona, Senigallia ed entroterra vallivo. Poi la lunga parentesi come primo cittadino nel borgo gorettiano, dal 2002 al 2012, grazie a una lista di centrodestra.

Nel 2007, dicevamo, l'allora amministrazione comunale di centrodestra guidata da Rocchini sottoscrisse l'accordo di gemellaggio con Corinaldo. Un gemellaggio siglato nel nome di un arcorese molto noto: il giovane conte Alfonso Casati, sottotenente di fanteria del Corpo Italiano di Liberazione (Cil), l'unità militare che, sotto il comando del generale Umberto Utili, durante la Seconda Guerra Mondiale combatté al fianco degli anglo-americani.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale arcorese