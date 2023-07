Arcore e Villasanta piangono Malatesta, Bossiano di ferro

Le sezioni di Arcore e Villasanta della Lega dicono addio ad Ennio Malatesta. L'85enne, da sempre vicino al Carroccio e Bossiano di ferro, si è spento ieri, giovedì 20 luglio 2023.

Durante la sua vita è stato un imprenditore di successo nel campo della robotica. Oltre al lavoro si è sempre dedicato alla politica, candidandosi per ben 2 volte, a Villasanta e ad Arcore, alla carica di consigliere comunale per la Lega sia per Emilio Merlo nel 2009, sia per Cristiano Puglisi nel 2016. Oltre ad essere militante nei due comuni, Malatesta aveva anche contribuito a far nascere la sezione della Lega di Macherio.

Appassionato di cultura

Durante la legislatura di centrodestra guidata da Merlo, a Villasanta, Malatesta faceva parte della Commisione biblioteca ed era stato lui, insieme all'ex assessore Massimo Casiraghi e agli altri commissari, tra i promotori di una bellissima iniziativa che riguardava il riutilizzo di una settantina di volumi dismessi della biblioteca, destinati al macero, che vennero collocati in alcuni punti strategici del paese.

Il ricordo di Laura Besana

"Ennio e la sua compagna Edda erano sempre presenti a tutte le iniziative della Lega di Arcore - ha sottolineato Laura Besana - Per qualsiasi cosa Ennio c'era sempre, era veramente una grande persona come Beniamino Redaelli. Grazie al suo contributo ha dato una grande mano nella crescita della sezione della Lega su tutto il territorio arcorese e villasantese".

Le esequie verranno celebrate domani pomeriggio, sabato 22 luglio 2023, alle 15.30 nella chiesa di Sant'Anastasia a Villasanta.