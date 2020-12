Arcore: il sacrificio del dottor Vertemati verrà celebrato con la Medaglia d’Oro

Il sacrificio del dottor Federico Vertemati verrà celebrato con la Medaglia d’Oro. Questa la decisione del Comune di Arcore, che prima di Natale consegnerà la prestigiosa onorificenza alla famiglia del medico scomparso a causa del Covid.

Il sacrificio del dottor Vertemati

Una onorificenza che resterà a imperitura memoria del suo enorme e indimenticabile sacrificio. Il Comune di Arcore ha infatti deciso di assegnare al compianto dottor Federico Vertemati la prestigiosa Medaglia d’Oro, ovvero la più alta decorazione civile concessa da parte delle istituzioni cittadine. Un gesto di riconoscenza e di altissimo valore morale che ben si sposa con l’abnegazione e lo spirito di servizio del medico condotto, scomparso la scorsa primavera all’età di 72 anni a causa del Covid. Quello stesso nemico, invisibile e silenzioso, che aveva deciso di affrontare in prima linea rientrando in servizio nella «sua» Bernareggio nonostante fosse ormai in pensione da diversi anni.

La decisione

A comunicare la decisione, assunta ufficialmente nei giorni scorsi, è stato il sindaco Rosalba Colombo, che dunque ha accettato la candidatura avanzata in tal senso dal consigliere di minoranza Attilio Cazzaniga, medico e grande amico dello stesso Vertemati. La data della cerimonia non è ancora stata fissata in via definitiva, ma sicuramente si terrà prima di Natale e unicamente alla presenza delle autorità e dei familiari del medico di base.

La notizia è stata salutata con grande commozione dalla moglie Anna Maria Terzoli e dalla famiglia del medico condotto, lasciata improvvisamente ad aprile nel pieno dell’emergenza sanitaria, quando il dottor Vertemati ha deciso di tornare “in trincea” per il bene dei suoi pazienti.

