Arcore, in arrivo un nuovo asilo nido comunale che potrà ospitare una quarantina di bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni sotto una delle torri realizzate da Devero nell’area ex Falck, in via Battisti.

Un nuovo spazio per ospitare i bambini nella fascia da zero a tre anni da costruire nel rispetto dei migliori standard energetici e di qualità nella realizzazione della struttura.

Una buona notizia per mamme e papà soprattutto dopo la chiusura della civica fondazione “Asilo San Giuseppe”.

Il bando pubblicato sul sito del Comune di Arcore

Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi sull’albo pretorio del sito comunale di Arcore.

L’Amministrazione comunale ha così deciso di avviareil procedimento ad evidenza pubblica per addivenire alla locazione dell’unità immobiliare adibita ad Asilo nido in Via Margherita Hack n. 14/16 –con contratto della durata di anni 6 tacitamente rinnovabile per ulteriori sei anni -indicendo apposita asta ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924, stabilendo come importo da porre base della procedura la somma di € 42.000,00 annui, oltre iva di legge, importo soggetto a offerte uguali o in aumento, come citato in premessa;

Persone fisiche, imprese individuali e società potranno trovare qui tutte le informazioni e la modulistica necessaria per partecipare al bando, che scadrà il primo marzo 2021

La soddisfazione del sindaco Colombo

Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, il primo cittadino Rosalba Colombo.

“Detto fatto, come promesso abbiamo portato a termine anche questa procedura amministrativa tanto importante per noi – ha sottolineato il sindaco – Questo risultato contraddistingue la nostra azione amministrativa che è continuata anche in mezzo alle tante difficoltà di espletare azioni amministrative dovute in primis alla pandemia. Come ho sempre detto marciamo a passo spedito, fino all’ultimo giorno di legislatura per realizzare il nostro programma. Avanti Arcore”.

Le torri nel parco

L’asilo nido, ricordiamo, è stato realizzato al piano terra di una delle “Torri nel Parco” realizzate da Devero in via Battisti.

Si tratta di un complesso residenziale destinato a cambiare la prospettiva della città. “Le Torri nel Parco” di Arcore rappresentano l’innovazione: tre torri, di cui due in edilizia convenzionata e una privata, dagli 11 ai 14 piani, per un totale di 400 unità abitative. Una prospettiva diversa con un panorama che spazia dal Monte Bianco fino allo skyline di Milano e alle vette innevate della Valtellina.

Qualche mese fa è stato inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale strategico per l’area, che ha decretato anche la chiusura del passaggio a livello di via Battisti.