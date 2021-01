Arcore in lutto: la città piange l’ex sindaco Fulvio Ferrario, scomparso a causa di un malore improvviso nella giornata di ieri, martedì 26 gennaio 2021, all’età di 85 anni.

Giornata di grande lutto per Arcore, in lacrime per la scomparsa di Fulvio Ferrario, primo cittadino per la Democrazia Cristiana dal 1966 al 1975. Moltissimi i ricordi che legano l’ex sindaco alla città, tra cui la realizzazione della moderna piscina di via San Martino e i progetti di costruzione del comparto scolastico di via Monginevro.

Venerdì i funerali

Ritiratosi dalla scena politica, era comunque rimasto vicino alla vita amministrativa. Di recente aveva collaborato alla realizzazione del progetto storico culturale “Arcore Città Scritta” ed era stato nominato donatore emerito della sezione arcorese di Avis. Le esequie dell’ex sindaco Ferrario saranno celebrate venerdì alle 14.15 nella chiesa di Sant’Eustorgio.

