Arcore, installata una nuova casetta dell’acqua

Nuova casetta dell’acqua per tutti gli arcoresi.

Tra Piazza Pertini e Largo Arienti “BrianzAcque” ha provveduto ad installare una nuova casetta per la distribuzione self service dell’acqua potabile.

Essa consentirà di prelevare acqua alla spina, nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata. Verrà erogata acqua di rete, la stessa dell’acquedotto ulteriormente sterilizzata con lampade Uv per migliorarne il sapore conservandone le qualità organolettiche.

A garantire la qualità della risorsa idrica distribuita, ci sono i controlli frequenti e accurati dei laboratori di BrianzAcque che godono del marchio Accredia e dell’Ats competente.

Acqua a chilometro zero

L’acqua erogata è a chilometri zero e contribuisce a promuovere il concetto di sostenibilità, garantendo un risparmio economico e un guadagno ecologico. Chi si serve dell’acqua del chiosco contribuisce a limitare i trasporti su camion delle bottiglie e a limitarne la produzione.

In questo modo, si riducono le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e si abbassano i quantitativi di rifiuti con un significativo beneficio per l’ambiente, oltre che a ricavarne un notevole beneficio economico. Per un po’ di tempo l’acqua sarà distribuita gratuitamente, mantenedola tale anche per l’intera durata della fase 3.

Una inaugurazione simbolica, nel rispetto delle normative anti-Covid, è in programma domenica 14 febbraio 2021.