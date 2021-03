Arcore, oltre due mesi per riqualificare una strada di 50 metri

Oltre due mesi per rifare il marciapiede e riasfaltare una via di circa 50 metri ad Arcore.

Stiamo parlando della piccolissima via Marco Polo, una traversa della centralissima via Manzoni che collega quest’ultima con via Centemero.

Cantiere aperto lo scorso 11 gennaio 2021

Lo scorso 11 gennaio 2021 (come si vede bene nella foto) iniziarono i lavori di riqualificazione del marciapiede della strada, con tanto di cartello appeso al divieto di sosta: “Per lavori dal giorno 11 gennaio 2021 a fine lavori rimozione forzata”.

Un lavoro, quello riguardante il rifacimento del cordolo del marciapiede, che è terminato nel giro di poche settimane. Peccato, però, che non sono ancora state portate a termine le asfaltature sia del marciapiede che della strada.

Meno posti auto: il malcontento dei residenti

Risultato: ad oggi, giovedì 11 marzo, ben due mesi dopo l’avvio del cantiere, la strada è si percorribile ma le auto non possono parcheggiare a lato della carreggiata. Stiamo parlando di una decina di parcheggi che, però, sono sempre molto utilizzati dai residenti non solo della via, ma, soprattutto, da coloro che abitano in via Manzoni, attività commerciali comprese.

“Purtroppo noi commercianti di via Manzoni siamo penalizzati perchè venendo a mancare quei posti auto la maggior parte dei parcheggi di via Manzoni e delle altre vie limitrofe sono sempre pieni – ha sottolineato un negoziante – Purtroppo tanti clienti non si fermano a causa della mancanza del posto auto. Vorrei lanciare una proposta all’Amministrazione comunale: perchè non creare degli stalli di sosta provvisori in attesa delle asfaltature? Sarebbe una decisione che verrebbe incontro alle nostre esigenze”.

L’assessore rassicura

Sul tema è intervenuto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Fausto Perego.