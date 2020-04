Arcore piange 13 morti per il Coronavirus. Sono invece 56 le persone positive e oltre 70 quelle in sorveglianza attiva.

Sono salite a 13 le vittime per il Coronavirus ad Arcore. Lo ha comunicato questa mattina, giovedì 2 aprile 2020, il sindaco Rosalba Colombo.

Nel contempo salgono a 56 le persone positive al virus mentre sono 73 quelle in sorveglianza attiva sul territorio comunale.

“Invito tutti voi – ha detto il sindaco – ad unirvi al cordoglio delle famiglie che non possono nemmeno salutare il proprio caro. Credo sia necessario ribadire come il rispetto delle limitazioni, psicologicamente dure in certi casi, sia fondamentale in questa fase nonostante l’aumento dei casi stia diminuendo nella nostra regione ed anche nel nostro comune”.

“Rispettiamo le regole”

Ieri sera, ha ricordato il primo cittadino, è stato firmato il nuovo DPCM che proroga il lockdown fino al 13 aprile (LEGGI QUI I DETTAGLI).

“Rispettiamo le regole, limitiamo le uscite di casa, comportiamoci come stiamo facendo da cittadini responsabili. Supereremo questa fase, arriverà il momento in cui potremo ripartire e lo faremo alla grande, come da italiani ed arcoresi sappiamo fare ma più ci atteniamo alle regole ora, prima ricominceremo. Insieme, ce la faremo”.

