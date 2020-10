Arcore, una classe della scuola media in quarantena

Una classe della scuola media “Stoppani” di Arcore è in quarantena da lunedì 19 ottobre 2020 a causa della positività di uno studente al Covid-19. Dunque le scuole arcoresi devono affrontare un secondo caso di studenti in isolamento dopo quello riguardante una classe seconda della scuola elementare “Alighieri” di via Edison avvenuto la scorsa settimana.

La comunicazione della preside Marta Chioffi

A darne comunicazione ai genitori è stata la preside Marta Chioffi.

Gli alunni della classe della scuola media in questione (quelli presenti in classe nelle giornate del 12, 13 e 14 ottobre 2020) dovranno rimanere in isolamento domiciliare fino al 28 ottobre 2020, mentre il personale scolastico non è in quarantena e può continuare a svolgere la propria attività rofessionale. Non è previsto l’isolamento per i famigliari degli alunni coinvolti nella quarantena e nemmeno per quelli del personale non scolastico: se dovessero manifestare sintomi simil Covid dovranno contattare il proprio medico di base.

Niente tampone al termine della quarantena

Gli alunni in isolamento non saranno sottoposti a tampone al termine dei 14 giorni di isolamento come prevede la normativa. E se dovessero sviluppare sintomi simil covid dovranno contattare il proprio pediatra. La riammissione a scuola degli studenti è subordinata al rilascio di attestazione da parte del Medico di Medicina Generale e del pediatra.

