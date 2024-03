Bandito per due anni da un supermercato di Molinello, ha iniziato a frequentare un altro punto vendita dello stesso quartiere. E quello che faceva prima, continuava a farlo: con le sue molestie sessuali era diventato l’incubo di dipendenti e clienti.

Arrestato l'incubo dei supermercati

Quando i Carabinieri della Tenenza sono intervenuti all’ennesima richiesta di aiuto del direttore del supermercato, il cesanese, un 53enne, ha dato in escandescenza e, in preda ai fumi dell’alcol, ha inveito contro i militari, scagliandosi contro di loro con calci e strattoni. Bloccato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima in Tribunale a Monza ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento di un anno fa

Il provvedimento, come detto, è scattato nei giorni scorsi. Nel febbraio dello scorso anno i Carabinieri avevano notificato al cesanese il provvedimento del Dacur disposto dalla Questura di Monza a seguito delle indagini condotte proprio dai militari della Tenenza: per due anni non avrebbe più potuto mettere piede nel supermercato di Molinello dove aveva minacciato e molestato una dipendente a una cliente.

Minacce e molestie

Secondo quanto ricostruito dai militari l'anno scorso, il cesanese si sarebbe reso responsabile di reiterate condotte antisociali nei confronti, in particolare, di una cliente e di una dipendente. Entrambe destinatarie in più occasioni di minacce e molestie anche di carattere sessuale. "Non sai cosa ti faccio se ti prendo, vieni in bagno che ti..." una delle frasi violente che l’uomo avrebbe pronunciato abbassando i pantaloni.