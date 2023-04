Arrestato per tentato omicidio dovrà ora scontare altri tre anni per spaccio

Nel novembre 2008 aveva partecipato a Giussano a un tentativo di omicidio sparando con una pistola. Ora dovrà scontare altri tre anni in carcere, per spaccio. Arrestato pericoloso spacciatore.

Pregiudicato per tentato omicidio, porto abusivo di armi e droga

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 35enne di origini pugliesi residente in Brianza, pluripregiudicato per tentato omicidio, porto abusivo di armi i reati in materia di stupefacenti.

Condannato ad altri tre anni

In particolare, l’attuazione del provvedimento detentivo è avvenuta in ragione dell’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza in seguito alla condanna a 3 anni, 4 mesi e 15 giorni per l’ingente attività di spaccio che il 35enne aveva realizzato in Brianza nei comuni di Seregno, Nova Milanese e Cesano Maderno negli anni 2015 e 2016.

Nel 2008 aveva sparato ad un uomo