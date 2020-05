Arrestato un giovane pusher nei boschi di Albiate: aveva addosso 50 dosi di cocaina

Pusher nei boschi ad Albiate: Carabinieri arrestano giovane con 50 dosi di cocaina. Ritrovata anche una rubrica manoscritta, dove il soggetto annotava numeri di telefono della “clientela”.

I Carabinieri della Stazione di Carate Brianza, territorialmente competenti per il Comune di Albiate, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane nordafricano 25enne, clandestino e senza fissa dimora.

Le segnalazioni

I militari, durante un servizio di rastrellamento dell’aree boschiva e campestre di Cascina Dosso – dove da tempo era stata segnalata la presenza di auto in sosta e giovani che si addentravano nella boscaglia per acquistare stupefacente – hanno rintracciato il giovane che alla vista degli uomini dell’Arma in assetto tattico, ha tentato la fuga all’interno di un boschetto.

Accerchiato e raggiunto, il soggetto è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso di 50 dosi di cocaina pronte per lo smercio al dettaglio, nonché 955 euro in contanti frutto di precedenti cessioni.

Ritrovata anche una rubrica

Ritrovata anche una rubrica manoscritta, dove il pusher annotava numeri di telefono della “clientela” ed il bilancio quotidiano delle vendite. Il giovane si trova ora in carcere a Monza, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

