Droga anche nelle mutande, arrestato un 26enne monzese

La Polizia Locale di Seregno, a conclusione di una complessa operazione di polizia giudiziaria, ha arrestato un giovane e denunciato una minorenne per possesso di droga.

Il controllo della Polizia Locale sulla Valassina

Mercoledì 30 aprile, verso le 10.50, durante il controllo del territorio una pattuglia del Radiomobile della Polizia Locale sulla Valassina (in direzione Milano) ha notato un ciclomotore elettrico sulla prima corsia di marcia che procedeva in maniera incerta. Alla guida c'era un ragazzo e una ragazza come passeggera. Dopo aver intimato l'alt e scortato il veicolo fino all’uscita di Seregno sud, gli agenti hanno proceduto al controllo dei giovani. Il mezzo, intestato a una società di sharing, era guidato da E. R., 26enne di Monza, alle sue spalle una 17enne di Giussano. Entrambi erano privi di documenti.

Droga nelle mutande di un 26enne

Il conducente ha dichiarato di possedere una patente per ciclomotori, ma in realtà risultava privo di qualsiasi titolo di guida e mostrava evidenti segni di ebbrezza: il test con l'etilometro ha confermato un tasso alcolemico di 0,77 g/l. Durante il controllo degli effetti personali, i due ragazzi sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish: circa tre grammi il ragazzo, circa sette grammi la minorenne. La successiva perquisizione personale nel Comando di via Messina ha portato alla scoperta di 80 grammi di cocaina, nascosti negli indumenti intimi del giovane e altri 19 grammi di hashish. Nel suo borsello, inoltre, c'era denaro contante per circa 120 euro, ritenuto possibile provento di un'attività illecita.

Arresto e maxi multa

Nella successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione di Monza, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale del capoluogo, gli agenti hanno rinvenuto altri quattro grammi di ketamina, due bilancini di precisione intrisi di stupefacente, numerose bustine per il confezionamento della droga e un caricatore per pistola. Il giovane, con precedenti per reati legati allo spaccio, contro la persona, contro il patrimonio e contro pubblici ufficiali, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’effetto di alcol e droga, resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti, inoltre, varie violazioni al Codice della Strada per un importo di circa cinquemila euro.

Monzese ai domiciliari per droga

Venerdì 2 maggio, nel processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e nei confronti di E.R. sono stati disposti gli arresti domiciliari, con l'avvio del procedimento per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Seregno. La 17enne è stata segnalata alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente.

La soddisfazione dell'assessore alla Sicurezza