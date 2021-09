Arresto cardiaco in casa, atterra l'elisoccorso

Arresto cardiaco in casa, a Meda atterra l'elisoccorso.

Arresto cardiaco in casa

Apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 settembre 2021, per un uomo che è stato colto da un malore mentre si trovava nella sua abitazione in via Delle Cave. In base alle prime informazioni, parrebbe che abbia avuto un arresto cardiaco.

Allertati i soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi. Oltre all'ambulanza è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in un campo in via Degli Angeli Custodi. In via Delle Cave sono intervenuti anche i Carabinieri. L'uomo è stato portato all'ospedale San Raffaele di Milano in eliambulanza.