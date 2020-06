Asfalti Brianza, i primi dati di Arpa non sarebbero allarmanti

Asfalti Brianza, i primi dati rilevati da Arpa non sarebbero allarmanti. A rivelarlo è il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, protagonista di un incontro tenutosi mercoledì in Prefettura a Monza.

Si è tenuto mercoledì un incontro in Prefettura di aggiornamento rispetto alla questione Asfalti Brianza dopo le recenti proteste dei residenti. Hanno partecipato alla riunione il Prefetto Patrizia Palmisani, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, il sindaco di Monza Dario Allevi, il sindaco di Agrate Simone Sironi, il sindaco di Brugherio Marco Troiano, i rappresentanti di ARPA, di ATS, di Brianzacque, di ATO, dei Vigili del Fuoco, della Provincia oltre al titolare e al consulente dell’azienda Asfalti Brianza. A commentare l’esito dell’incontro è stato il primo cittadino di Concorezzo Mauro Capitanio.

“Nel corso dell’incontro, ARPA ha presentato lo stato dell’arte dei campionamenti fatti nell’ambito della salubrità dell’aria. Nello specifico sono terminati i campionamenti con il canister (il primo campionamento è stato effettuato il 22 febbraio a livello stradale e il secondo il 5 marzo al sesto piano di un’abitazione) e i campionamenti passivi si sono chiusi ufficialmente il 26 marzo. I campionamenti attivi sono terminati invece ieri dopo 79 giorni di operatività complessiva della centralina di rilevazione. I risultati verranno presentati per fine luglio ma al momento non emergono dati allarmanti. Proseguono invece i campionamenti h24 a camino – ha commentato il borgomastro – ATS sta effettuando invece un’analisi epidemiologica su un raggio di 3 km intorno all’azienda con un report delle visite in Pronto Soccorso dei residenti per patologie inerenti ad asma e irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi. Il fatto che a oggi non emergano criticità evidenti rispetto alla salubrità dell’aria (anche se attendiamo il report completo e ufficiale) ci rassicura ma è ovvio che resta sul tavolo la questione delle molestie olfattive che causano ai residenti un disagio importante e assolutamente non trascurabile. Il nuovo consulente dell’azienda Asfalti Brianza ha presentato all’ufficio SUAP del Comune di Concorezzo la richiesta per poter installare un nuovo sistema di filtraggio (progettato da un’azienda friulana insieme all’Università di Udine) che consentirebbe un contenimento sensibile degli odori. Il progetto dovrà essere vagliato dalla conferenza dei servizi della Provincia, in programma per l’8 luglio. Se però l’azienda, come ci ha anticipato, dovesse confermarci di essere in grado di installare il sistema di filtraggio già entro fine mese, come Comune saremmo disponibili a procedere con un’ordinanza per accorciare i tempi”.