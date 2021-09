Assalto al magazzino del Monopolio di Stato con i furgoni rubati a Seveso

Nel comasco

Nella notte quattro mezzi sono stati sottratti dal deposito di Gelsia Ambiente.

Hanno bloccato la principale arteria tra Rovello Porro e Turate, nella bassa comasca, con quattro grossi furgoni rubati a Seveso, per mettere in atto un assalto a un magazzino del Monopolio di Stato e sottrarre sigarette e tabacchi.

Strada bloccata, assalto al magazzino

E' successo questa mattina, lunedì 27 settembre 2021, alle prime ore dell'alba. I malviventi hanno posizionato i mezzi pesanti a bloccare la via Vittorio Veneto di Rovello Porro e la via Cavour di Turate, fermando il traffico e causando non pochi disagi sin dalle 6. I camion utilizzati erano stati letteralmente incastrati così da rendere il più complicata possibile la loro rimozione permettendo alla banda di avere più tempo per il colpo e la fuga.

Indagano i Carabinieri

Obiettivo dei ladri, un magazzino del Monopolio di Stato alla Mk di Rovello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù che, al momento, mantengono il massimo riserbo su tutta la vicenda. La circolazione è stata ripristinata solo intorno alle 9.20.

I furgoni rubati a Seveso

Quello che è certo è che i quattro furgoni usati dai malviventi sono stati rubati nella notte dal deposito mezzi di Seveso di Gelsia Ambiente, la società con sede a Desio che si occupa della raccolta rifiuti anche a Rovello Porro. Dal deposito sono stati sottratti due compattatori e due vasche.