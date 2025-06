Assalto alle ditte di cosmetica con furgoni arieti: notte di paura nella zona industriale

Scene da film, questa notte, nella zona industriale di Ronco Briantino. Un commando di malviventi ha infatti assaltato tre ditte di cosmetica utilizzando furgoni come arieti e sbarrando le strade d'accesso con auto rubate e chiodi sull'asfalto.

Assalto alle ditte di cosmetica

L'allarme è scattato in via Brigatti, nel cuore del paese. I ladri hanno posizionato una serie di veicoli lungo la strada, sia in direzione del centro sia verso il confine con Verderio, per guadagnarsi meglio la fuga e ritardare l'arrivo delle Forze dell'ordine. Poi hanno colpito, abbattendo letteralmente i cancelli d'ingresso di tre aziende specializzate nel settore della cosmetica.

La fuga nella notte

Una volta sfondati gli ingressi degli stabilimenti hanno fatto manbassa di tutto ciò che hanno trovato, tra prodotti e materiale di vario genere. Infine, si sono dileguati facendo perdere ogni traccia. L'incredibile raid, ovviamente, non è passato inosservato tra i residenti della zona, svegliati di soprassalto nel cuore della notte dallo spaventoso trambusto.

Indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Bernareggio e della compagnia di Vimercate che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto nella notte. Le auto posizionate di traverso, comunque, sono già state rimosse così come i chiodi e al momento non risultano disagi alla circolazione cittadina.

Un anno fa il terribile precedente

Scene da film che, purtroppo, a Ronco non sono inedite. Un anno e mezzo fa una delle ditte saccheggiate era già stata presa di mira dai ladri che, anche in quell'occasione, avevano agito con le stesse modalità e svuotato il magazzino utilizzando un furgone ariete.